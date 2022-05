Verdi-Streik auch in Moerser und Kamp-Lintforter Kitas

Am Niederrhein. Die Gewerkschaft Verdi ruft zum Streik in städtischen Kitas und im Ganztag auf. Der Aufruf gilt auch für Mitarbeiter in Moers und Kamp-Lintfort.

In städtischen Kindergärten und Ganztagseinrichtungen an Schulen kann es am Mittwoch, 4. Mai, zu Engpässen bei den Belegschaften kommen. Der Grund: Die Gewerkschaft Verdi ruft landesweit Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegerinnen, Sozialassistenten und andere Berufsgruppen aus Kitas und dem Ganztag zum Streik- und Aktionstag auf. Der Aufruf, sich einer Kundgebung in Mönchengladbach anzuschließen, gilt auch den Mitarbeitern von Einrichtungen in Moers und Kamp-Lintfort, erklärt Verdi in einer Pressemitteilung.

Hintergrund seien die bislang ergebnislosen Verhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, teilt die Gewerkschaft weiter mit. Anlass für den Streik- und Aktionstag sei die aktuelle Tarifauseinandersetzung mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst. Die vorangegangenen beiden Tarifrunden im Februar und im März seien ergebnislos verlaufen.

Verdi will bessere Arbeitsbedingungen

Verdi fordert in den Tarifverhandlungen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. „Unsere Kolleg*innen in den Einrichtungen streiken dafür, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird und sie ihre Arbeit im Sinne der Kinder und Eltern erfüllen können. Ein Hebel dafür ist die Entlastung der Kolleg*innen und mehr Fachpersonal“, sagt Bezirksgeschäftsführer Dominik Kofent. „Dass es aktuell immer noch kein vernünftiges Angebot der Arbeitgeber gibt, zeigt die aktuell fehlende Wertschätzung der kommunalen Arbeitgeber ihren Beschäftigten gegenüber. Ich habe den Eindruck, die Arbeitgeber wollen die Eltern nun vollends gegen sich aufbringen.“

Die Situation in den Tageseinrichtungen für Kinder sei seit Jahren angespannt, so Kofent weiter. Auch die beiden Jahre der Pandemie hätten tiefe Spuren hinterlassen. Derzeit fehlten laut Deutschem Jugendinstitut und Robert Koch Institut aufgrund von Krankheit 20 Prozent des Personals. Nach Angaben der Krankenkassen seien die Beschäftigten dieses Arbeitsfeldes die Beschäftigtengruppe, die am häufigsten an Burnout erkrankt.

Auch der im letzten Jahr von Verdi durchgeführte Kita-Personalcheck habe gezeigt, dass die Fachkräfte das Gefühl haben, ihren pädagogischen Aufgaben und den Kindern nicht gerecht werden zu können. Um wirklich pädagogisch arbeiten zu können, fehlten aus der Perspektive der Beschäftigten 173.000 Fachkräfte. Das führe dazu, dass 25 Prozent der Berufsanfänger in den ersten fünf Jahren das Arbeitsfeld verlassen.

Mehr Zeit für pädagogische Arbeit mit Kindern

Verdi fordert unter anderem Vor- und Nachbereitungszeiten, damit die Fachkräfte mehr Zeit für die pädagogische Arbeit mit den Kindern haben. Außerdem Zeiten, um Praktikantinnen und Praktikanten zu begleiten, einen Anspruch auf Weiterqualifizierung und die finanzielle Anerkennung der gestiegenen Herausforderungen. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 16. und 17. Mai in Potsdam statt.

Die Streikaktionen am Linken Niederrhein finden am 4. Mai in Mönchengladbach statt. Die Teilnehmer werden ab circa 10 Uhr einen Demonstrationszug vom DGB Haus in Mönchengladbach in Richtung Alter Markt starten. Gegen 11 Uhr wird dort eine Kundgebung stattfinden. Hauptredner der Veranstaltung wird der Verdi-Bezirksgeschäftsführer Dominik Kofent sein, dessen Rede gegen 12.15 Uhr beginnen wird.

