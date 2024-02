Streik Verdi kündigt Streik im Handel an: Moers und Co. betroffen?

Moers Die Gewerkschaft Verdi ruft am 16. Februar zum Warnstreik im Handel auf. Sind auch Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn betroffen?

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Handel für Freitag, 16. Februar, bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. In Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn wird davon allerdings nicht viel zu merken sein. Wie Verdi-Gewerkschaftssekretär Guido Meinberger auf Anfrage der Redaktion erklärt, beteiligt sich in den drei Kommunen lediglich die Saturn-Filiale in Moers. „Es gibt eine Delegation vom Saturn in Moers, die fahren mit zur Zentrale des Handelshofs“, sagt er.

Der Markt werde normal öffnen, Einschränkungen für Kundinnen und Kunden gibt es voraussichtlich keine. Die Gewerkschaft Verdi fordert in der Tarifrunde 2023 im Einzelhandel NRW 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde, die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Ferner fordert Verdi, dass die Laufzeit des Tarifvertrages zwölf Monate betragen soll, ebenso gehört ein Mindeststundenentgelt von 13,50 Euro zu den Forderungen.

