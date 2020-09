Gewerkschaft Verdi kündigt großen Warnstreik am linken Niederrhein an

Moers/Neukirchen-Vluyn/Kamp-Lintfort. Am Mittwoch soll in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn gestreikt werden. Betroffen ist nicht nur ein bekannter Moerser Dienstleister.

Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden kündigt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auch in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort erste Warnstreiks und kleinere Aktionen an. Von betriebsnahen Warnstreiks sind am Mittwoch, 30. September die Stadtverwaltungen Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Krefeld, sowie der Öffentliche Nahverkehr bei Niag und SWK betroffen. Des Weiteren wird in Moers die Enni Stadt und Service bestreikt.

„Nach zwei Verhandlungsrunden nichts als warme Worte. Der Applaus aus der Corona-Krise ist längst verhallt bei den Arbeitgebern“, kritisiert Dominik Kofent, Bezirksgeschäftsführer des Verdi-Bezirks Linker Niederrhein in einer Mitteilung. Und: „Die vergangenen Wochen und Monate in der Pandemie haben nochmals sehr deutlich gezeigt, dass der öffentliche Dienst unverzichtbar ist. Den Leistungen der Beschäftigten muss Zeugnis getragen werden, daher wird die Wut und Verständnislosigkeit über die Verhandlungstaktik der Arbeitgeber von den Beschäftigten nun auf die Straße getragen.“ Wir gehen davon aus, dass am Streiktag erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr, sowie in den Dienststellen der öffentlichen Verwaltungen kommen wird. Es kann zu Schließungen in den kommunalen Kindertagesstätten kommen. In Moers wird die Müllentsorgung nur sporadisch passieren.“

Eine dritte und bisher letzte Verhandlungsrunde ist nach Angaben von Verdi ab dem 22. Oktober geplant. Betroffen sind von den Verhandlungen beispielsweise Beschäftigte in kommunalen Kliniken, Seniorenzentren und Kindertagesstätten, bei der Müllabfuhr, den Sparkassen, den Städten, Gemeinden und Landkreisen, bei der Agentur für Arbeit und den Jobcentern und vielen anderen Dienststellen und Einrichtungen des Bundes wie den Zoll oder die Rentenversicherung.