Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Frühjahr mit Soforthilfen Selbstständige und Kleinunternehmer mit Soforthilfen gegen die Folgen der Corona-Pandemie unterstützt Nun stellt sich heraus, dass bei etlichen Anträgen offenbar betrogen worden ist, wie die Staatsanwaltschaft Kleve-Moers auf NRZ-Anfrage berichtet.

Konkret ermittelt das Wirtschaftsdezernat in 187 Fällen wegen des Verdachts auf missbräuchliche Inanspruchnahme von Corona-Hilfen. 115 dieser Verfahren werden in Moers verfolgt, die anderen in Kleve, erklärt Oberstaatsanwalt Guido Schulz. In allen Fällen geht es um Beträge in Höhe von 9000 Euro, die Soloselbstständigen zustanden, sowie um 15.000 Euro, die Betriebe mit bis zu fünf Angestellten kassieren konnten.

Die meisten dieser Subventionsbetrugsverfahren, die das fünfköpfige Wirtschaftsdezernat der Staatsanwaltschaft derzeit führt, sind noch nicht zu Ende ermittelt, berichtet Schulz weiter. Der mögliche Gesamtschaden liegt bei mehr als 1,6 Millionen Euro. Im einzelnen prüfen die Staatsanwälte nun, ob die Beschuldigten in ihren Anträgen falsche Angaben gemacht haben, ob ein Gewerbe bestand, ob es als Haupterwerb betrieben wurde oder ob bereits vor dem 1. März 2020 wirtschaftliche Schwierigkeiten bestanden, die gar nicht durch die Pandemie ausgelöst wurden.

Coronahilfe auf dem Sparkonto eines Neunjährigen entdeckt

In manchen Fällen sei der Missbrauch aber offensichtlich, so Guido Schulz: So ging das Geld der zuständigen Bezirksregierung auf dem Sparkonto eines Neunjährigen ein, in einem anderen Fall auf dem Konto einer 87-jährigen Rentnerin. Beide dürften kaum Gewerbetreibende sein, so Schulz. Einige wenige Verfahren sind bereits abgeschlossen worden. In einer Sache erging ein Strafbefehl über 150 Tagessätze, was laut Schulz einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten entspricht. Im ungünstigsten Fall drohen fünf Jahre Freiheitsstrafe. Die Soforthilfen müssen zudem zurückgezahlt werden.

Die Mehrzahl der Verfahren geht laut Oberstaatsanwalt auf Verdachtsmeldungen durch Kreditinstitute zurück. Die sind, so erläutert der Sprecher der Sparkasse am Niederrhein, Jörg Zimmer, nach dem Geldwäschegesetz – § 261 im Strafgesetzbuch – zu einer Mitteilung an die Strafverfolgungsbehörden verpflichtet, wenn der Verdacht auf Betrug aufkommt. Elektronische Sicherheitssysteme melden hausintern Auffälligkeiten bei Kontobewegungen. Die Sicherheitsbeauftragten gehen dann der Sache nach. Stoßen sie dann beispielsweise auf die Überweisung einer Corona-Hilfe durch die Landeshauptkasse auf ein Konto ohne weitere Gewerbeumsätze, müssen sie den Verdacht beim Hauptzollamt in Köln melden, so Jörg Zimmer.