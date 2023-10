Im Averdunkshof in Neukirchen-Vluyn bieten die Pächter Lukas Stappmann und Tim Gebauer verschiedene vegane Gerichte.

Ernährung Veganes Essen in Neukirchen-Vluyn: Diese Angebote gibt es

Neukirchen-Vluyn. Als Veganer auswärts essen zu gehen ist nicht immer leicht. In Neukirchen-Vluyn bieten jedoch einige Restaurants bereits vegane Gerichte an.

Immer mehr Menschen entscheiden sich ihren Fleischkonsum zu reduzieren oder ganz auf tierische Produkte zu verzichten und sich vegan zu ernähren. Dafür verzichten sie auf Fleisch und Milchprodukte ebenso wie auf Eier oder Honig. Sie ernähren sich ausschließlich von rein pflanzlichen Produkten, und das nicht nur am heutigen Weltvegantag.

Doch welche veganen Angebote gibt es eigentlich in Neukirchen-Vluyn? Die nachfolgenden Gaststätten sind Beispiele und stellen nicht alle Optionen für veganes Essen in Neukirchen-Vluyn dar.

In Neukirchen-Vluyn gibt es vegane Burger, Schnitzel und Falafel-Gerichte

Schon seit einigen Jahren bietet der Averdunkshof (Averdunksweg 28) veganes Essen an. „Wir versuchen unser Angebot stetig weiter auszubauen und probieren gerne Neues aus, beispielsweise bei unseren Saisonkarten“, sagt Geschäftsführer Tim Gebauer. Gäste können auf der Speisekarte einen veganen Gemüse-Burger finden, aber auch ein veganes Schnitzel sowie verschiedene Falafel-Gerichte. „Vegetarier können zudem all unsere Burger als vegetarisch Variante bestellen.“

Der Averdunkshof hat freitags und samstags von 17 bis 21 Uhr geöffnet und sonntags von 12 bis 21 Uhr.

Ein Restaurant in Neukirchen-Vluyn bietet auf Anfrage ein veganes 3-Gänge-Menü

Das Menü „Wald und Wiese“ kann auf Anfrage bei Little John’s, Niederrheinallee 310, entweder als 3-Gänge-Menü oder als 4-Gänge-Menü komplett vegan serviert werden. Es beinhaltet: Rote Beete Carpaccio und Blumenkohl-Tempura, Cappuccino vom Hokkaido-Kürbis, würziges Dal von roten Linsen sowie eine Kirsch-Panna-Cotta.

Das Restaurant hat jeweils donnerstags und freitags von 12 bis 15 Uhr geöffnet und mittwochs bis samstags ab 18 Uhr. Nach Absprache auch am Sonntag. An Allerheiligen, 1. November, bleibt das Restaurant geschlossen.

Bitte beachten: Im Restaurant ist keine Kartenzahlung möglich, nur Barzahlungen.

Bekannte Kette hat in Neukirchen-Vluyn vegane Sandwichs, Wraps oder Salate in ihrem Sortiment

Vegane Sandwiches, Wraps oder Salate bietet die Kette Subway (Inneboltstraße 118). So gibt es das beliebte Chicken Teriyaki ebenfalls als vegane Variante – als Sandwich oder Salat. Statt dem Fleisch sind im Gericht vegane Soja-Streifen mit einer veganen Teriyaki-Marinade verarbeitet.

Wer es lieber schärfer mag, kann sich für das Spicy Vegan Patty entscheiden. Das Patty besteht nach Angaben von Subway zu 100 Prozent aus natürlichen Zutaten. Das Gericht ist als Salat, Sandwich und Wrap erhältlich. Mit dem „Veggie Delite“ mit frischem Gemüse gibt es zudem eine vegetarische Variante für Sandwiches, Wraps und auch als Salat. Die Öffnungszeiten sind: Montags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr, freitags von 11 bis 23 Uhr und samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr.

Restaurant mit vegetarischem Angebot in Neukirchen-Vluyn

Das Café und Restaurant Kellerkamer an der Niederrheinallee 331 in Neukirchen-Vluyn bietet vegetarische Gerichte an. Dort gibt es verschiedene vegetarische Salate, einen Gemüseteller oder auch Bandnudeln mit Gemüsestreifen. Das Restaurant hat dienstags bis samstags von 16 bis 22 Uhr geöffnet und Sonn- und Feiertags von 12 bis 21 Uhr.

Bei einer vegetarischen Ernährung wird auf Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte nicht aber auf Eier und/oder Milchprodukte verzichtet. Eine vegane Ernährung hingegen besteht ausschließlich aus pflanzlichen Produkten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland