Vatertagskirmes Kamp-Lintfort: Die schönsten Fotos vom Fest

Kamp-Lintfort. Die Vatertagskirmes in Kamp-Lintfort ist ein beliebter Treffpunkt. Viele Besucher kamen schon zur Eröffnung. Auch unser Fotograf war vor Ort.

Bei strahlendem Sonnenschein feiern die Kamp-Lintforter ihre Vatertagskirmes. Entsprechend voll war es rund um den Prinzenplatz schon am Donnerstag zum Auftakt.

Bei besonders begehrten Fahrgeschäften hieß es Schlange stehen.

Rummel bei Sonnenschein Rummel bei Sonnenschein Lange Schlangen bilden sich auf dem Kirmesplatz in Kamp-Lintfort. Die Kirmes wird gerade eröffnet. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Rummel bei Sonnenschein Besucher fahren auf einer Raupe auf dem Kirmesplatz in Kamp-Lintfort. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Rummel bei Sonnenschein Besucher fahren auf einer Raupe auf dem Kirmesplatz in Kamp-Lintfort. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Noch bis Montag einschließlich dauert das Spektakel in der Kamp-Lintforter City. 55 Aussteller sind vor Ort und bieten Unterhalten für jede Altersgruppe an. Am Sonntag gibt es noch zusätzlich für Kinder in der Zeit von 14 bis 18 Uhr ein kostenloses Kinderschminken in der Bushaltestelle Prinzenplatz. Da sind auch Walt-Disney-Figuren für gemeinsame Fotos. Am Montag heißt es dann: Zwei Fahrten, einmal bezahlen.

