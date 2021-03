In Moers sucht die Polizei Zeugen nach einem Vandalismus-Vorfall (Symbolbild).

Vandalismus Vandalismus in Moers: Unbekannter sprüht Graffiti an Schule

Moers. In Moers hat ein Unbekannter eine Schule mit Graffiti beschmiert. Nach dem Vandalismus-Vorfall sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Mit Graffiti hat ein Unbekannter die Gebäudewand einer Schule ander Bankstraße in Moers beschmiert. Wie die Polizei am Montag berichtet, beobachtete ein Zeuge den Sprayer am Freitag um 19.40 Uhr. Daraufhin flüchtete der etwa 15- bis 18-Jährige vom Tatort.

Er ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Zudem hat er kurze braune Haare, trug dunkle Kleidung und fuhr mit einem dunklen Damenfahrrad der Marke Holland davon. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, soll sich mit der Polizei Moers unter der 02841 / 1710 in Verbindung setzen.