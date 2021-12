Moers Vandalismus in Moers: Unbekannte zünden Parkbank an

Moers. Wieder entsteht in Moers Schaden durch Vandalismus. Diesmal trifft es eine Parkbank an einem Einkaufszentrum. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Ende vergangener Woche ist es in Moers erneut zu einem Schaden durch Vandalismus gekommen. Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel am Montag. Demnach rückte die Polizei am Freitag um 0.50 Uhr zu einem Einkaufszentrum an der Kampstraße aus.

Dort hatten Unbekannte eine frei stehende Parkbank in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gelöscht werden. Die Polizei in Moers bittet jetzt um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02841 / 1710.

