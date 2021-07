Vandalismus in Moers: Unbekannte zerstechen Autoreifen

Moers. Böse Überraschung für Anwohner in einer Moerser Straße: Unbekannte haben sich an geparkten Autos zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine böse Überraschung erlebten Anwohner an der Kometenstraße in Moers am Mittwochmorgen. Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel am Donnerstag. Gegen 7 Uhr hatten Unbekannte an mindestens fünf dort abgestellten Autos jeweils einen Reifen zerstochen. Der so entstandene Sachschaden dürfte hoch sein.

Die Kriminalpolizei sucht laut der Mitteilung jetzt Zeugen, die eventuell Beobachtungen gemacht haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.

