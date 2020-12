Vandalismus in Moers: Ampel in der City fällt lange aus

Die Ampel am Königlichen Hof in Moers fällt lange aus.

Vandalismus: Einer der meistgenutzten Fußgängerüberwege in Moers ist über Wochen ohne Ampelschaltung. Der Sachschaden geht in die Zehntausende.

Moers. Die Ampel am Königlichen Hof in der Stadtmitte von Moers fällt bis in den Januar aus. Wie die Stadt mitteilt, haben Unbekannte einen Steuerungskasten mutwillig umgekippt. Der Sachschaden liegt bei mindestens 25.000 Euro.

Betroffen sind unter anderem der große Fußgängerüberweg am Kö, der kleine am See und die Busausfahrten. Die Stadt hat eine Strafanzeige gestellt. Der Vorfall ereignete sich vermutlich am Donnerstag, 17. Dezember, zwischen 8.30 und 14 Uhr, Hinweise bitte an die Polizei.