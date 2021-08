Vandalismus in Kamp-Lintfort: „Alltagsmensch“ wird zerstört

Kamp-Lintfort. Unbekannte haben in Kamp-Lintfort eine der beliebten Kunstfiguren zerstört. Es ist nicht der erste Fall dieser Art am linken Niederrhein.

Wieder ist ein „Alltagsmensch“ in Kamp-Lintfort zerstört worden. Das berichtet die Polizei am Montag. Demnach meldete am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr eine Zeugin an der Friedrichstraße (Eingang zum Zechenpark) der Polizei einen beschädigten „Alltagsmenschen“.

Unbekannte hatten die mittlere der dort aufgestellten Kunstfiguren umgestoßen. Sie brach dadurch im unteren Teil. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort zu melden, 02842 / 9340. Die Figuren hat die Künstlerin Christel Lechner entworfen. Vergangenes Jahr wurden bereits Figuren in Moers, Kamp-Lintfort und Rheinberg zerstört.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland