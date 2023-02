In Moers sucht die Polizei nach einem Akt von Vandalismus Zeugen.

Moers Vandalismus auf dem Schulhof in Moers: Polizei sucht Zeugen

Moers. Unbekannte haben auf einem Schulhof in Moers großen Schaden angerichtet. Wer Hinweise auf die Tat geben kann, kann sich bei der Polizei melden.

In Moers hat es an einer Schule einen Akt von Vandalismus gegeben. Unbekannte haben auf einem Schulhof an der Straße Eicker Grund gewütet. Sie rissen drei Türgriffe aus der Verankerung und Pflanzen aus Blumentöpfen, wie die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel berichtet.

Zudem beschädigten sie zwei Holztafeln. Die Unbekannten waren in der Zeit zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr aktiv. Hinweise zu der Tat sind bei der Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841 / 1710 möglich.

