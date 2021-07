Vandalen haben in Neukirchen-Vluyn ihr Unwesen getrieben

Neukirchen-Vluyn. Unbekannte Vandalen haben zwischen Freitag und Sonntag an mehreren Stellen im Neukirchen-Vluyner Ortsteil Vluyn Dinge zerstört und angezündet.

Unbekannte haben vier Blumenkästen und einen Tisch einer Außengastronomie auf dem Vluyner Platz beschädigt. Darüber hinaus zerstörten Vandalen die Glasscheiben eines Bushaltestellenhäuschens an der Rayener Straße. An den Blumenkübeln und dem Tisch machten sich die Unbekannten in der Zeit zwischen Samstag um 8 Uhr und Sonntag um 8.50 Uhr zu schaffen. An der Bushaltestelle trieben die Täter in der Zeit zwischen Freitag um 0 Uhr und Samstag um 8 Uhr ihr Unwesen.

Zudem haben Unbekannte vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag mindestens zwei große Sonnenschirme in Vluyn angesteckt. Das teilte die Polizei am Montag mit. In einem Fall betraf es die Postfiliale am Vluyner Platz, der nächste Schirm fiel den Brandstiftern an der Inneboltstraße zum Opfer. Der Schirm gehörte einer Sandwich-Kette. Die freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei: 02845/3092-0.

