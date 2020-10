Unterricht am Kamp-Lintforter Gymnasium läuft normal weiter

Doch keine ganze Jahrgangsstufe in Quarantäne am Georg-Forster-Gymnasium in Kamp-Lintfort.

Kamp-Lintfort. Der Kreis vermeldete am Donnerstag irrtümlich, dass die komplette Q 2 wegen Corona in Quarantäne sei. Die Korrektur kam am Freitag.

Der Kreis schickte die Korrektur am Freitag Vormittag, der Schulleiter des Georg-Forster-Gymnasiums, Alexander Winzen, bestätigte es auf Anfrage: Es ist keineswegs die gesamte Q 2 in Quarantäne, wie irrtümlich am Donnerstag vom Kreis gemeldet. Richtig sei – so heißt es aus der Schule und vom Kreis übereinstimmend – dass ein Schüler positiv getestet worden sei. Dieser habe wohl in den Herbstferien mit sechs anderen Volleyball gespielt. Für diese sechs sei dann Quarantäne angeordnet worden. „Meines Wissens sind die aber inzwischen auch negativ getestet“, sagt der Schulleiter. Der Unterricht n der Q 2 laufe normal weiter.

Ansonsten laufe der Alltag in der Schule unter den gegebenen Bedingungen ruhig. „Die Schüler sind alle einsichtig und tragen Masken. Ich hoffe, das bleibt so. Aber es ist eine komische Ruhe“, findet Winzen. Schließlich sei man ständig gewahr, dass es doch zu schlimmeren Ausbrüchen kommen könnte.

„Wir operieren mit den Mitteln, die wir haben. Und noch sind die Temperaturen ja erträglich. Nach dem Stoßlüften ist es in wenigen Minuten wieder warm in den Klassenzimmern.“ Auch der Schulsport laufe noch weiter, solange es keine anderen Anweisungen gebe. Die Stadt hatte alle Sportstätten mit Blick auf die Belüftung untersuchen lassen. Laut Winzen seien die Gruppen reduziert, es stehe Desinfektionsmittel bereit, auch die Sportgeräte würden entsprechend desinfiziert. Lediglich Kontaktsportarten wie Ringen fielen derzeit flach.