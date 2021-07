Unternehmerverband würdigt Ausbildung bei Peters in Moers

Moers. Die Wellkistenfabrik Fritz Peters wird für vorbildliches Ausbildungsengagement ausgezeichnet. Die Azubis haben noch was Besonderes gemacht.

Die Wellkistenfabrik Fritz Peters ist für vorbildliches Ausbildungsengagement ausgezeichnet worden; der Unternehmerverband würdigt das Unternehmen im Rahmen der Initiative„AusgezeichnetAusbilden!“ Das teilt der Verband mit.

„Die Corona-Pandemie stellt den Ausbildungsmarkt in NRW weiterhin vor große Herausforderungen. Klar ist aber auch, dass Ausbildung Fachkräftesicherung ist“, sagt Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes. „Deshalb ist es von so großer Bedeutung, dass die Betriebe in der Region an der Ausbildung festhalten und großes Engagement für den Nachwuchs zeigen.“

Der Unternehmerverband würdigt die Ausbildung

Dieses Engagement rückt der Unternehmerverband nun ins Rampenlicht und würdigt besonders aktive Mitgliedsunternehmen im Rahmen der besagten Initiative. Eines davon ist die Wellkistenfabrik Fritz Peters GmbH & Co. KG mit Sitz in Moers. Das seit mehr als 80 Jahren bestehende Familienunternehmen entwickelt und produziert umweltfreundliche Verpackungen.

Während der Corona-Pandemie gelang es dem Unternehmen, den Arbeits- und Ausbildungsablauf in allen Bereichen unter Beachtung vieler Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen weitgehend aufrecht zu erhalten, heißt es weiter. Die Auszubildenden des Unternehmens drehten darüber hinaus einen kurzen Film, um online über die Ausbildungsangebote zu informieren.

Die Anzahl der Azubis wurde erhöht

„So ist es uns auch in diesem Jahr wieder gelungen, Auszubildende zu finden, die am 1. August ins Berufsleben starten“, berichtet Ausbilderin Carmen Fiedler. Peters-Geschäftsführer Winfried Flemmer ergänzt: „Im Bereich der gewerblichen Ausbildung bilden wir Packmitteltechnologen aus – ein anspruchsvolles und zukunftsträchtiges Berufsbild. Hier konnten wir die Anzahl der Azubis sogar auf vier erhöhen.“

Damit reiht sich die Wellkistenfabrik Fritz Peters ein in eine Phalanx zahlreicher Unternehmen in NRW: „Viele unserer Mitglieder haben in der Krise alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit die aktuellen Auszubildenden nicht auf der Strecke bleiben und um junge Menschen auch künftig für eine Ausbildung zu begeistern“, lobt Schmitz.

