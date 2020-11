Unternehmen in Moers Unternehmensgruppe Maas kauft Industriedenkmal in Moers

Moers. Die Maschinenhalle Pattberg in Moers gilt als gut erhaltenes Industriedenkmal. Ein Moerser Unternehmen wird neuer Besitzer - und hat viel vor.

Die Unternehmensgruppe Maas ist neuer Eigentümer der Maschinenhalle Pattberg in Moers. Das gut erhaltene Industriedenkmal war bisher im Besitz der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur in Dortmund. Was mit der Halle passieren soll, wollen Unternehmen und Stiftung noch in dieser Woche mitteilen.

Die Unternehmensgruppe Maas ist eines der großen Traditionsunternehmen in Moers. Die Wurzeln liegen in Duisburg-Homberg, wo 1902 die Wilhelm Maas Baubetriebe gegründet wurden. In Moers ist Maas seit 1909 vertreten, zunächst mit einem Tiefbauunternehmen. Heute ist der Firmensitz im Gewerbegebiet Pattberg an der Rheinlandstraße, die Maschinenhalle Pattberg liegt in direkter Nachbarschaft.

Das Industriedenkmal ist benannt nach Heinrich Pattberg, einem Pionier des Steinkohle-Bergbaus. Zwei Schächte des Bergwerks Rheinpreußen wurden nach ihm benannt, wie die Stiftung mitteilt. In der Halle befinden sich gut erhaltene Anlagen, unter anderem eine Elektrofördermaschine aus dem Jahr 1912.

Obwohl die Maschinenhalle ein wichtiges Industriedenkmal ist, ist sie nicht durchgängig für die Öffentlichkeit zugänglich. 2016 fand dort das Festival „Last Exit Moers“ statt. Über die künftige Nutzung der Maschinenhalle Pattberg soll es am Donnerstag genaue Informationen geben. Die Stiftung spricht in einem Schreiben an die Redaktion von einer „qualitätsvollen Büronutzung“.