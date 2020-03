Ab Mittwoch, 18. März, gilt im gesamten Niag-Verkehrsgebiet der Ferienfahrplan. Das kündigt das Nahverkehrsunternehmen jetzt an. Einer der Hintergründe ist die Entscheidung der Landesregierung, den Unterrichtsbetrieb wegen des Corona-Virus einzustellen. Mindestens bis zum Ende der Osterferien am 19. April fahren die meisten Busse deshalb nun weniger häufig.

Der neue Fahrplan ist kurzfristig in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.niag-online.de sowie in der Niag-App verfügbar. Mehr Informationen hierzu finden Fahrgäste auf der Niag-Homepage www.niag-online.de/bus-bahn/.

Verbraucherberatung: Gesprächstermine und Veranstaltungen abgesagt

Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Moers bleibt bis auf Weiteres geschlossen. „Auch die Verbraucherzentrale will – wie andere Dienste und Einrichtungen – durch das Vermeiden von Kontakten einen Beitrag leisten, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Wer bereits einen Termin vereinbart hat, wird kontaktiert oder kann sich telefonisch melden, um das weitere Vorgehen abzusprechen“, erklärt Leiterin Gisela Daniels. Auch alle Veranstaltungen, Vorträge und Aktionen sind bis Ende April abgesagt. Telefonisch ist die Beratungsstelle aber unter 02841/60 776 01 weiterhin erreichbar. Auch Anfragen per E-Mail unter moers@verbraucherzentrale.nrw werden weiter bearbeitet.

Alle Sitzungen der Ausschüsse des Rates der Stadt Moers fallen aufgrund der derzeitigen Risikolage zunächst bis zum 19. April aus. Lediglich die Ratssitzung am Mittwoch, 1. April,wird aufgrund unaufschiebbarer Entscheidungen durchgeführt. Für Besucherinnen und Besucher gelten dann besondere Hygienemaßnahmen.

Auch die für Donnerstag (19. März) vorgesehene Jagdgenossenschaftsversammlung findet nicht statt. Die geplante Informationsveranstaltung zur Großbaustelle auf der Düsseldorfer Straße in Schwafheim wurde ebenso abgesagt.

Bürger- und Touristeninfo geschlossen - So kann man Tickets umtauschen

Um die Verbreitung des Coronavirus einzuschränken, ist ab sofort auch die Bürger- und Touristeninformation der Stadt Moers, unter der Leitung von Moers-Marketing, geschlossen.

Bis zum 19. April sind die Mitarbeiterinnen allerdings telefonisch an den Werktagen (montags bis freitags) von 10 bis 14 Uhr unter 02841 / 88 22 60 erreichbar. In dringenden Fällen kann man auch gerne eine Mail schicken unter info@moers-marketing.de.

„Im Sinne des Allgemeinwohls und auch der Verantwortung gegenüber Dritten und nicht zuletzt gegenüber unseren Mitarbeiterinnen war diese Maßnahme alternativlos“, so Michael Birr, Geschäftsführer der Moers-Marketing. Wer auf die Moers-Produkte nicht ganz verzichten möchte, kann sich unter www.moers-stadtportal.de umsehen und bestellen.

Wenn es um den Umtausch von gekauften Tickets geht, müssen sich die Kundinnen und Kunden leider ein wenig gedulden. „Wegen der vielen abgesagten Events, versinken die Ticketportale und Veranstalter gerade in Arbeit. Ohnehin gilt, dass man sein gekauftes Ticket nur dort umtauschen kann, wo es auch gekauft wurde. Karten, die im Internet gekauft wurden, können also nur dort wieder zurückgegeben werden. In der Regel kommen die Veranstalter aber auf die Kunden zu. Wir bitten an dieser Stelle alle Betroffenen um Verständnis und ein wenig Solidarität“, so Birr.