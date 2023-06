In Moers sucht die Polizei eine junge Radfahrerin.

Straßenverkehr Unfallflucht in Moers: Polizei sucht junge Radfahrerin

Moers. In Moers hat eine Frau eine Unfallflucht gemeldet. Ort des Geschehens war die City. Laut Polizei hat die Radfahrerin nicht nach vorn geschaut.

In Moers hat eine Frau eine Unfallflucht bei der Polizei angezeigt. Es geht um eine Unfall am Mittwochmorgen in der City, die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Laut Polizei war die 39-Jährige Moerserin am Mittwoch gegen 8.25 Uhr mit ihrem Auto auf der Wilhelm-Schröder-Straße unterwegs. Als sie auf den Parkplatz der Herman-Runge-Gesamtschule abbog, war das Sichtfeld durch einen Bus eingeschränkt, weshalb sie an der Grundstückseinfahrt vorsichtig über den Geh-/ Radweg fuhr.

Hinter dem Bus kamen jedoch zwei Radfahrer (männlich, weiblich, zirka 18 – 20 Jahre alt) hervor, die sich miteinander unterhielten und, so die Polizei, nicht nach vorn schauten. Die Folge: Die Radfahrerin stieß mit dem Wagen der 39-Jährigen zusammen. Die Fahrradfahrerin fiel auf die Motorhaube und verletzte sich leicht an den Knien. Das Auto ist durch den Aufschlag des Lenkers leicht beschädigt worden.

Die 39-jährige Unfallverursacherin verhielt sich laut Polizei vorbildlich und bot mehrfach an, die Polizei hinzuzurufen oder Personalien auszutauschen. Beides lehnte die Radfahrerin vehement ab und setzte ihre Fahrt mit ihrem männlichen Begleiter stadteinwärts fort.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Hinweisgeber, die diese Situation beobachtet haben oder Angaben zu der flüchtigen Radfahrerin machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Moers, unter Telefon 02841 / 1710.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland