Unfallflucht in Moers: Polizei sucht Halter eines Autos

Am St.-Josef-Krankenhaus kam es am Montagmittag, 13. März, zu einer Verkehrsunfallflucht. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Nach derzeitigem Kenntnisstand habe ein 55-jähriger Mann aus Essen gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto die Zufahrt zum Haupteingang des St.-Josef-Krankenhaus befahren. Hier wendete er seinen roten SUV und touchierte dabei möglicherweise ein dort geparktes dunkles Auto, heißt es.

Danach soll er mehrfach rangiert und dabei zwei Leitpfosten beschädigt haben, bevor er sein Fahrzeug in einer Nebenstraße abstellte und sich entfernte. Hinzugerufene Polizisten fanden das abgestellte Auto des flüchtigen 55-Jährigen im Rahmen der Unfallaufnahme auf der Asberger Straße, schreibt die Polizei. Später sei der 55-Jährige mit einem Taxi an der Unfallstelle erschienen und soll angegeben haben, dass er der Fahrer des roten SUV sei. Das Verkehrskommissariat in Kamp-Linftort sucht nun den Halter des möglicherweise beschädigten Pkw, der zur Unfallzeit vor dem Haupteingang des St.-Josef-Krankenhaus stand bzw. parkte und bittet diesen sich unter der Rufnummer 02842/9340 zu melden.

