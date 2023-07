Nach einem Unfall in Moers sucht die Polizei Zeugen – und den Fahrer eines schwarzen Wagens (Symbolbild).

Straßenverkehr Unfallflucht in Moers: Mädchen (11) verletzt, Hund stirbt

Moers. Nach einem Unfall in Moers fahndet die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen Wagens und sucht Zeugen. Es gibt eine Personenbeschreibung.

Die Polizei in Moers sucht Zeugen, um einen flüchtigen Autofahrer zu ermitteln. Er hat einen Hund über- und ein Mädchen angefahren.

Am Sonntagabend war die Elfjährige auf der Humboldtstraße mit ihrem Hund unterwegs. Das Tier war nicht angeleint und lief auf die Straße. Das Mädchen eilte aus Angst um ihrem Hund hinterher, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Beim Zusammenstoß mit einem herannahenden Auto starb der Hund, das Mädchen verletzte sich leicht.

Der unbekannte Fahrer des schwarzen Autos fuhr weiter, die Polizei sucht Zeugen. Der Fahrer kann so beschrieben werden: männlich, ca. 30 – 40 Jahre, kurze Haare. Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Telefon: 02841 / 1710.

