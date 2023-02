Unfallflucht in Kamp-Lintfort: Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort ist eine Fußgängerin von einem Auto erfasst worden. Über den Fahrer ist nichts bekannt, die Polizei sucht Zeugen.

Eine 45-jährige Frau aus Kamp-Lintfort hat am Donnerstag beim Verkehrskommissariat eine Unfallflucht gemeldet. Das berichtet die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel.

Demnach überquerte sie am Mittwoch als Fußgängerin bei Grün den Kreuzungsbereich an der Friedrichstraße/Ringstraße. Als sie schon fast auf dem Gehweg an der gegenüberliegenden Straßenseite war, erfasste sie der Fahrer eines unbekannten Autos, weshalb sie stürzte. Nachdem sie von der Fahrbahn aufgestanden war und ihren Weg in Richtung Park fortsetzte, hatte sich der Autofahrer bereits vom Unfallort entfernt.

Zu dem Auto und dem Fahrer ist laut Mitteilung nichts bekannt, die Polizei sucht jetzt Zeugen. Hinweise zu dem Unfall bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Telefon 02842 / 9340.

