Eine 82-Jährige aus Neukirchen-Vluyn ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Einsatz Unfall in Rheurdt: Pedelecfahrerin (82) schwer verletzt

Schaephuysen. Eine 82-Jährige aus Neukirchen-Vluyn ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber brachte sie in eine Klinik.

Eine Pedelecfahrerin aus Neukirchen-Vluyn ist am Freitag bei einem Unfall in Rheurdt-Schaephuysen schwer verletzt worden. Die 82-Jährige war Polizeiangaben zufolge gegen 16.30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Kerken unterwegs. Als sie die Straße überqueren wollte, erfasste sie das Fahrzeug eines 77-Jährigen. Der Fahrer stammt ebenfalls aus Neukirchen-Vluyn.

Die 82-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Angehörigen werden vom Opferschutz betreut. Ein Sachverständiger wurde ebenfalls beauftragt. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland