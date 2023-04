In Moers sind bei einem Unfall zwei Männer schwer verletzt worden (Symbolbild).

Unfall Unfall in Moers: Zwei Männer werden schwer verletzt

Moers. Bei einem Unfall nahe einer Autobahnabfahrt in Moers kracht es auf der Kreuzung. Die beiden Verletzten kommen in Krankenhäuser.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kamper Straße in Moers sind am Dienstag zwei Personen schwer verletzt worden. Ein 59-jähriger Kleintransporterfahrer aus Mönchengladbach war gegen 14.10 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Kamper Straße in Richtung Kamp-Lintfort unterwegs.

Ein 50-jähriger Autofahrer aus Neukirchen-Vluyn verließ die A57 an der Anschlussstelle Kamp-Lintfort und wollte nach links auf die Kamper Straße in Richtung Moers abbiegen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Dabei verletzten sich die beide Unfallbeteiligten schwer, aber nicht lebensgefährlich. Rettungswagen brachten beide Männer in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

