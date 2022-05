Unfall in Moers: Verfolgung, Polizei- und Feuerwehreinsatz

Moers. Nach einem Unfall in Moers verfolgt ein Beteiligter die flüchtende Verursacherin. Am Ende müssen Polizei und Feuerwehr eine Wohnung aufbrechen.

Eine Autofahrerin ist nach einem Unfall in Moers geflüchtet und hat sich in ihrer Wohnung verbarrikadiert. Am Ende musste nicht nur die Polizei, sondern auch die Feuerwehr eingreifen.

Ausgangspunkt der Ereignisse am Montag war die Leipziger Straße. Gegen 17.40 Uhr war dort ein 21-jähriger Moerser mit seinem Pkw unterwegs. Mit ihm befanden sich im Fahrzeug sein Vater, der Bruder und seine Schwester. Am Straßenrand parkten zu diesem Zeitpunkt mehrere Wagen, darunter das Auto einer 61 Jahre alten Moerserin. Als der Pkw des 21-Jährigen sie passierte, fuhr die Frau, so berichtet die Polizei, unvermittelt an und stieß gegen den Wagen des jungen Mannes.

61-Jährige fährt zum zweiten Mal in den Wagen des Unfallgegners

Nach der Kollision blieb die Frau jedoch nicht stehen, sondern gab Gas – und ihr Unfallgegner nahm die Verfolgung auf. Laut Polizei schaffte er es, sie zu überholen. Dann machte er mit seinem Wagen eine Vollbremsung, um die 61-Jährige zum Anhalten zu bewegen. Doch die Frau stoppte nicht, sondern fuhr ein weiteres Mal in den nun stehenden Pkw.

Angesprochen durch die Insassen im Auto des jungen Mannes, flüchtete die 61-Jährige jetzt zu Fuß zu ihrer Wohnung und öffnete die Tür auch nicht den inzwischen eingetroffenen Polizisten. So holten die Beamten die Feuerwehr zu Hilfe, die die Wohnungstür öffnete. Anschließend nahmen die Polizisten die Frau für eine Blutprobe und für weitere Ermittlungen mit zur Wache.

