Unfall in Moers: Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Moers. Am Samstag hat es einen Unfall in Moers gegeben, bei dem ein Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Er stieß mit einem Auto zusammen.

Am Samstag, 10. Juni, kam es gegen 14.35 Uhr in Moers an der Kreuzung Hülshorstweg / Steinbrückenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Rollerfahrer. Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Was war passiert? Ein 20-jähriger Mann aus Moers befuhr nach Polizeiangaben mit seinem Auto den Hülshorstweg in Fahrtrichtung Steinbrückenstraße und beabsichtigte, diese geradeaus in den Grotfeldsweg zu überqueren. Dabei achtete er nicht auf den vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Rollerfahrer aus Moers, der mit seinem Roller die Steinbrückenstraße in Richtung Krefelder Straße befuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Duisburg verbracht. Es besteht Lebensgefahr, teilt die Polizei mit. Bei dem Pkw-Fahrer besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, heißt es weiter. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen.

