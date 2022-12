Unfall in Moers: Motorradfahrer verletzt - Zeugen gesucht

In Moers kam es bei einem Abbiegevorgang zu einem Unfall.

Moers. Bei einem Verkehrsunfall ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein Unfallbeteiligter ist geflüchtet. Die Polizei sucht ihn und Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall in Moers ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Ein Unfallbeteiligter flüchtete, heißt es. Der Motorradfahrer sei am Donnerstag, 1. Dezember, um 7.05 Uhr vom Goldammerweg nach rechts auf die Kranichstraße abgebogen. Zeitgleich war ein Kleinwagen auf der Kranichstraße Richtung Krefelder Straße unterwegs und scherte nach links vor einem geparkten Auto aus, schreibt die Behörde. Daraufhin sei der 34-jährige Motorradfahrer nach rechts ausgewichen und gestürzt. Der Fahrer des silberfarbenen Autos sei davon gefahren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841/1710 entgegen.

