Unfall in Moers: Junge Frau aus Alpen schwer verletzt

Moers. In Moers hat es laut Polizei einen schweren Unfall mit drei Verletzten gegeben: Was genau auf der Kreuzung an der Rheinberger Straße geschah.

Bei einem Auffahrunfall in Moers sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Wie Polizei am Mittwoch berichtet, kam es am Montag gegen 10.50 Uhr auf der Kreuzung Rheinberger Straße (L137) / Rheurdter Straße zu dem Unfall. Ein 23-jähriger Moerser befuhr mit seinem Renault Master und seiner 20-jährigen Beifahrerin die Rheinberger Straße in Richtung Rheinberg. Dabei übersah er einen an der Haltelinie stehenden Wagen der 49-jährigen Duisburgerin, da er sich nach eigenen Angaben nur auf die grün zeigende Ampel konzentriert hatte.

Der 23-Jährige fuhr ungebremst auf die 49-Jährige und deren 49-jährige Beifahrerin auf. Dabei wurden die beiden Duisburgerinnen leicht verletzt. Die 20-jährige Beifahrerin aus Alpen war zum Unfallzeitpunkt nicht wie vorgeschrieben angeschnallt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Rettungswagen brachten die 49-jährige Beifahrerin und die 20-jährige Mitfahrerin in umliegende Krankenhäuser.

Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen aus dem Kreuzungsbereich geborgen werden.

