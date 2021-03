Unfall Unfall in Moers: Fußgängerin in Kapellen schwer verletzt

Moers. Eine 64-jährige Duisburgerin ist von einem Lkw angefahren worden. Die Bahnhofstraße ist zwischen Schulstraße und Kreuzung gesperrt.

Einen Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person meldete die Polizei am Freitagnachmittag. Nach bisherigen Erkenntnissen erfasste um 13.25 Uhr an der Bahnhofstraße in Kapellen ein LKW-Fahrer beim Anfahren eine 64 Jahre alte Fußgängerin aus Duisburg, die die Bahnhofstraße wahrscheinlich überqueren wollte. Die Frau verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte die Duisburgerin in eine Unfallklinik. Lebensgefahr kann laut Polizei zurzeit ausgeschlossen werden.

Die Straße ist auch am Nachmittag noch in Richtung Moers in Höhe der Schulstraße bis zur Kreuzung Neukirchener Straße voll gesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Da die Unfallaufnahme noch im Gange sei, könne zum genauen Hergang und zum Fahrer des LKW noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei weiter.