Bei einem Unfall in Moers ist eine Frau schwer verletzt worden.

Verkehrsunfall Unfall in Moers: Fußgängerin (61) schwer verletzt

Moers In der Moerser Innenstadt ist eine Frau bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. So beschreibt die Polizei den Unfall.

Eine 61-jährige Fußgängerin ist in der Moerser Innenstadt von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Kreispolizeibehörde Wesel mitteilt, habe sich der Unfall am Freitagnachmittag um 17.40 Uhr an der Ecke Homberger Straße / Otto-Hue-Straße ereignet. Ein 19-jähriger Autofahrer wollte demnach nach links auf die Otto-Hue-Straße abbiegen, als er mit der Fußgängerin zusammenstieß, die die Straße überquerte.

Beim Eintreffen der Polizei lag die 61-Jährige mit dem Rücken auf dem Boden, heißt es in der Mitteilung. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Aussagen der Ärzte besteht aber keine Lebensgefahr.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland