Verkehrsunfall Unfall in Moers: Frontalcrash in Meerfeld – zwei Verletzte

Moers. In der Willy-Brandt-Allee in Moerssind zwei Autos frontal zusammen gestoßen. Mit leichten Verletzungen kamen die Beteiligten ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall in der Willy-Brandt-Allee in Meerfeld erlitten am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr zwei beteiligte Personen leichte Verletzungen. Eine 27-Jährige aus Moers missachtete beim Linksabbiegen in die Theodor-Heuss-Straße mit ihrem Pkw die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrzeugs, es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 43-Jährigen aus Moers. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz war etwa nach einer halben Stunde beendet, die Polizei konnte die Straßensperrung an der Unfallörtlichkeit gegen 17.30 Uhr aufheben. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

