Unfall in Moers: Frau verletzt – E-Scooter-Fahrerin flüchtet

Die Polizei in Moers sucht in Folge eines Unfalls nach einer flüchtigen E-Scooter-Fahrerin.

Moers. Bei einem Unfall hat sich eine Pedelec-Fahrerin (62) aus Moers verletzt. Wie die Polizei die flüchtige E-Scooter-Fahrerin beschreibt.

Leichte Verletzungen hat sich eine 62-Jährige bei einem Unfall am Montag in Moers zugezogen. Die Frau war nach eigenen Angaben gegen 14.20 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Unterwallstraße in Richtung Trotzburg-Kreuzung unterwegs und wollte weiter auf die Wilhelm-Schröder-Straße fahren. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, sei eine von links kommende E-Scooter-Fahrerin gegen ihr Vorderrad gefahren.

Die 62-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die E-Scooter-Fahrerin fuhr in Richtung Königlicher Hof davon, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Mitte 20, kurzes blondes Haar, sie trug eine dunkle Hose, ein dunkles T-Shirt, Kopfhörer und Sonnenbrille. Hinweise möglicher Zeugen: 02842/9340.

