In Moers wurde eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt (Symbolbild).

Moers Unfall in Moers: Frau aus Weeze wird schwer verletzt

Moers. Der Unfall ereignete sich am Montag an einer Kreuzung in Moers. Die junge Frau aus Weeze wollte einem Rettungswagen Platz machen.

Eine 25-jährige Frau aus Weeze ist am Montag bei einem Unfall in Moers schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel am Dienstag.

Die Frau war demnach am Montag gegen 9.20 Uhr in Moers im Bereich der Kreuzung Venloer Straße / Krefelder Straße unterwegs. Sie wollte mit ihrem Wagen von der Venloer Straße nach links auf die Krefelder Straße Richtung Moers-Kapellen abbiegen, als sie einen heranfahrenden Rettungswagen wahrnahm, der sich der Kreuzung von Moers-Kapellen aus kommend der Krefelder Straße mit eingeschaltetem Blaulicht näherte.

Um dem Rettungswagen Platz zu machen, fuhr die 25-Jährige an und geriet dabei in den Gegenverkehr. Hier stieß sie mit einem 50-Jährigen Autofahrer aus Krefeld zusammen, der mit einem Auto die Venloer Straße aus Neukirchen-Vluyn kommend in Richtung Duisburg befuhr.

Die 25-Jährige, sowie den 50-jährige Krefelder brachten Rettungswagen in Krankenhäuser, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Venloer Straße hinter der Kreuzung für beide Fahrtrichtungen ab.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland