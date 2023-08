Zwei Personen wurden bei einem Unfall in Moers schwer verletzt.

Verkehr Unfall in Moers: Auto kracht frontal gegen einen Baum

Moers. Bei einem Auto-Unfall in Moers sind am Samstagnachmittag eine 40-jährige Frau sowie ein zweijähriges Kind schwer verletzt worden.

Ein Auto ist in Moers gegen einen Baum geprallt, dabei sind die 40 Jahre alte Fahrerin und ein 2 Jahre altes Kind am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Bei dem Kind könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Abend mit.

Die Frau fuhr zuvor mit ihrem Auto die Venloer Straße von der Krefelder Straße kommend in Fahrtrichtung Hülsdonker Straße. Dort ist sie aus zunächst unklarer Ursache mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, wie es hieß. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. (dpa)

