In Moers hat es einen schweren Unfall gegeben (Symbolbild).

Straßenverkehr Unfall in Moers: Alkoholisierte Radfahrerin schwer verletzt

Moers. In Moers ist eine 35-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Eine Sache ist noch unklar.

Am Montagnachmittag ereignete sich in Moers-Meerbeck ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 35-jährige Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen zuzog. Die Moerserin war zuvor mit ihrem Pedelec auf der Donaustraße in Richtung Alsenstraße unterwegs.

Im Kreuzungsbereich Donaustraße / Alsenstraße stieß sie aus bislang unbekannter Ursache mit dem Auto einer 34-jährigen Frau aus Moers zusammen, die die Alsenstraße in Richtung Ruhrstraße befuhr.

Die Pedelec-Fahrerin stürzte auf die Straße und verletzte sich am rechten Bein. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus in dem sie stationär aufgenommen wurde. Da die 35-Jährige zuvor Alkohol konsumiert hatte, entnahm ihr ein Arzt eine Blutprobe.

