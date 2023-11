Unfall in Kamp-Lintfort: Rettungshubschrauber landet auf A42

Kamp-Lintfort. Auf der A42 hat sich am Kreuz Kamp-Lintfort ein schwerer Auffahrunfall ereignet. Die Polizei informiert über die Sperrung der Autobahn.

Auf der A42 kurz vor dem Autobahnkreuz Kamp-Lintfort hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Auffahrunfall ereignet. Wie die Autobahnpolizei Düsseldorf mitteilt, ist ein Kleintransporter auf einen vorausfahrenden Lkw geprallt. Dabei wurde eine Person in dem Fahrzeugwrack des Kleintransporters eingeklemmt, so die Polizei. Ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle gelandet.

Die Richtungsfahrbahn Kamp-Lintfort ist zurzeit komplett gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle großräumig zu umfahren und auf den Verkehrswarnfunk zu achten, lautet die Empfehlung der Autobahnpolizei.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald weitere Informationen vorliegen.

