Die Polizei in Kamp-Lintfort sucht einen fahrerflüchtigen Autofahrer.

Unfallflucht Unfall in Kamp-Lintfort: Mann fährt Teenager an – und flieht

Kamp-Lintfort. Ein 16-Jähriger ist in Kamp-Lintfort von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer schrie den Verletzten an und raste davon. Polizei ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Kamp-Lintfort. Am Donnerstag, 14. September, ist ein 16-jähriger Issumer gegen 6.09 Uhr von einem Auto angefahren worden. Der Jugendliche hatte seinen E-Scooter die Friedrich-Heinrich-Allee entlang geschoben. Als er die Südstraße in Richtung Neukirchen-Vluyn überqueren wollte, wurde er von einem dunkelblauen Pkw erfasst, wie die Kreispolizeibehörde mitteilt. Der Fahrzeugführer des Pkw soll den Jugendlichen angeschrien haben und dann weggerast sein.

Der 16-Jährige ist nach Polizeiangaben durch den E-Scooter, der gegen sein Bein fiel, leicht verletzt worden. Die Ermittlungen laufen, die Polizei fragt: „Wer kann Angaben zum Unfall und zum Flüchtigen machen?" Der Fahrerflüchtige wird auf ein Alter von 50 bis 65 Jahren geschätzt und soll weiße Haare haben. Das Kennzeichen des Unfallfahrzeuges soll das Fragment „WES-Q-6..." enthalten. Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/9340 entgegen.

