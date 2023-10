In Kamp-Lintfort hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. (Symbolbild)

Unfall Unfall in Kamp-Lintfort: 81-Jährige wurde schwer verletzt

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort ist eine Frau aus Geldern bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Kamperbrück und Hoerstgen erlitt eine 81-jährige Frau am Donnerstagmittag schwere Verletzungen. Die 81-jährige Frau aus Geldern war gegen 12 Uhr mit ihrem Auto auf der Hoerstgener Straße, aus Richtung Kloster-Kamp kommend in Richtung Hoerstgen unterwegs. Das teilt die Polizei mit.

Zwischen Kamperbrück und Hoerstgen kam sie in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Baum und schleuderte danach in den Straßengraben. Dabei zog sich die Frau nach Polizeiangaben schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu.

Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus nach Geldern. Die Hoerstgener Straße war für etwa anderthalb Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Polizisten leiteten den Verkehr in Kamperbrück und Hoerstgen ab.

Mehr aus Kamp-Lintfort und Umgebung? Gibt es hier.

Das Verkehrskommissariat Kamp-Lintfort hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland