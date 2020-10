Unfall bei Moers: Lkw brennt – A40 teilweise gesperrt

Ein mit Nähgarn beladener Lkw brennt am Freitagmorgen auf der A40 bei Moers. Eine Fahrbahn ist gesperrt.

Moers. Die Autobahn 40 ist aktuell in Moers in Richtung Duisburg gesperrt. Dort brennt ein Lkw. Die Löscharbeiten dauern noch bis etwa 11 Uhr.

Ein Lkw steht am Freitagmorgen auf der A40 bei Moers in Flammen. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Duisburg zwischen Neukirchen-Vluyn und Moers-Zentrum gesperrt, wie der Landesstraßenbetrieb mitteilt.

Wie es zum Unfall kam, ist noch nicht genau bekannt. Ein Sprecher der Autobahnpolizei Düsseldorf sagte, dass der Notruf gegen 8.41 Uhr einging. Der Lkw stehe auf dem Seitenstreifen und werde gelöscht. Der Fahrer habe das Fahrzeug verlassen können. Er blieb offenbar unverletzt.

A40 bei Moers – Löscharbeiten dauern noch bis etwa 11 Uhr

Nach Angaben des Moerser Feuerwehrchefs Christoph Rudolph gegen 9.45 Uhr dauern die Löscharbeiten noch etwa eine Stunde. Der Laster habe Nähgarn geladen und sei vollständig in Brand geraten. Der Unfallort befindet sich auf der A40 in Moers in Fahrtrichtung Duisburg kurz vor der Brücke Dorotheenstraße. Die Feuerwehr ist mit 24 Personen aus der Hauptwache und den Löschzügen Moers-Scherpenberg und -Hülsdonk im Einsatz.

Der WDR berichtet gegen 10 Uhr von zwei Kilometer Stau, der Landesstraßenbetrieb gibt die Staulänge in seiner Karte mit fünf Kilometern an.

