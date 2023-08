Unfall auf Kreuzung in Moers: Autofahrer schwer verletzt

Moers. Zum Unfall kam es bereits am Samstagmorgen auf einer Kreuzung in Moers. Laut Polizei missachtete ein Autofahrer eine klare Regelung – mit Folgen.

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Moers am Samstag schwer verletzt worden. Wie die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel am Dienstag berichtet, kam es Samstag gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung Venloer Straße/ Dorotheenstraße zu dem Unfall.

Ein Autofahrer, der die Dorotheenstraße stadteinwärts befuhr, missachtete dabei laut Mitteilung die Vorfahrt eines anderen Wagens, der die Venloer Straße in Richtung Duisburg kreuzte. Dieser Fahrer wurde schwer verletzt, beide Autofahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

