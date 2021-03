Unfall auf der A57 bei Moers: Eine Person leicht verletzt

Moers. Unfall am Dienstag auf der Autobahn 57: Bei Moers gerät ein Auto an die Betonabgrenzung. Andere Autos sind offenbar nicht beteiligt.

Auf der Autobahn 57 bei Moers ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Um kurz nach 9 Uhr geriet ein Auto, das in Richtung Nimwegen unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache an die Betonabgrenzung.

Andere Fahrzeuge waren nach Angaben der Autobahnpolizei nicht in den Unfall verwickelt. Eine Person sei leicht verletzt worden. Wegen des Unfalls musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, was zu Staus auf der A57 führte. Um den Schaden an der Abgrenzung kümmert sich die Autobahnmeisterei.