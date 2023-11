Unfall auf der A57 bei Moers: 25-Jähriger schwer verletzt

Moers Bei einem Unfall auf der A57 bei Moers werden zwei Menschen verletzt. Ein Fahrer prallt am Stauende gegen einen anderen Wagen.

Ein schwer sowie ein leicht verletzter Mensch sind die Folgen eines Auffahrunfalls auf der A 57 bei Moers am Samstagvormittag. Ein Pkw-Fahrer war am Stauende gegen das Heck eines Autos vor ihm geprallt, wie die Polizei am Sonntag berichtet.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 85-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz auf der A 57 in Richtung Köln unterwegs. Kurz hinter dem Autobahnkreuz Kamp-Lintfort erkannte er aus unklarer Ursache ein Stauende im Kurvenbereich zu spät und fuhr gegen das Heck eines Skoda vor ihm. Bei dem Zusammenprall wurde dessen Fahrer, ein 25-Jähriger aus Kalkar, schwer verletzt. Der 85 Jahre alte Mann verletzte sich leicht.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland