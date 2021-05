Unfall auf der A42 bei Moers: Diesel auf der Fahrbahn

Auf der A42 im Moerser Norden, hier auf einem Archivbild, hat sich am Sonntag ein Unfall ereignet.

Moers. Im Moerser Norden hat es am Sonntag auf der Autobahn 42 einen Unfall gegeben. Beteiligt waren nach ersten Erkenntnissen ein Laster und ein Auto.

Auf der Autobahn 42 im Moerser Norden hat es am Sonntagmittag in Fahrtrichtung Duisburg einen Unfall gegeben. Dabei gelangte Diesel-Kraftstoff auf die Fahrbahn, so dass zwei der drei Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden mussten.

Nach Angaben der Polizei wurde um 13.10 Uhr ein Unfall zwischen einem Laster und einem Auto gemeldet, bei dem der Tank des Lasters aufgerissen wurde. Polizei und Feuerwehr waren schnell zu Stelle, um die Unfallstelle zu sichern, Personen kamen nicht zu Schaden. Es kam zu einem Stau.

