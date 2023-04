A40 bei Moers: 77-Jährige bei Unfall verletzt - Lebensgefahr

Neukirchen-Vluyn. Bei einem Unfall auf der A40 ist am Donnerstag eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Autobahn war zeitweise Richtung Venlo gesperrt.

Die Autobahn A40 war am Donnerstagmittag bei Neukirchen-Vluyn in Fahrtrichtung Venlo für mehrere Stunden voll gesperrt. Eine 77-jährige Frau war mit ihrem Auto verunglückt und hatte einen Lastwagen touchiert. Zu dem Unfall kam es laut Polizei offenbar beim Spurwechsel. Bei der Frau besteht Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Die Frau wurde in dem Auto eingeklemmt, teilte ein Polizeisprecher mit. Feuerwehrleute musste die Frau aus dem Wrack herausschneiden. Auch ein Rettungshubschrauber war alarmiert worden.

A40: Seit 14 Uhr wird Verkehr an Unfallstelle herumgeleitet

Gegen 11.27 Uhr war der Unfall in Höhe von Neukirchen-Vluyn gemeldet. Die Polizei sperrte die Autobahn zwischen dem Kreuz Moers und der Anschlussstelle Kerken. Autofahrer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren, sagte ein Polizeisprecher.

Gegen 14 Uhr begann die Polizei damit, den Verkehr kauf einer Fahrspur in Richtung Venlo an der Unfallstelle herumzuleiten, sagte ein Polizeisprecher.

Der WDR meldete bis zu sechs Kilometer Stau vor dem Kreuz Moers in Fahrtrichtung Venlo. Auch auf der A57 staute sich der Verkehr in Richtung Kreuz Moers aus Richtung Niederrhein auf mehreren Kilometern.

Auch auf den Ausweichstrecken kam es seit dem Unfall zu erheblichen Staus. Vor allem auf der Landstraße L140 in Neukirchen-Vluyn und in den Orten Schaephuysen und Aldekerk staute sich der Verkehr. In Aldekerk waren die Straßen zeitweise auch aus Richtung Kamp-Lintfort voll; weil die Bundesstraße B510 ebenfalls von jeder Menge Ausweichverkehr belastet war.

Zur Dauer des Einsatzes gab es am Mittag keine Einschätzungen.

