Unfälle in Moers Unfälle in Moers: Zwei Menschen erliegen ihren Verletzungen

Moers. Am Montag hatte es in Moers zwei schwere Verkehrsunfälle gegeben. Zwei Frauen sind jetzt ihren Verletzungen erlegen, wie die Polizei mitteilt.

Nach schweren Verkehrsunfällen am Montag in Moers sind zwei Menschen ihren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilt, sind eine 58-Pedelecfahrerin aus Moers und eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Duisburg am Dienstag gestorben.

Die Frau aus Moers war am Montagmorgen mit einem Pedelec auf der Repelener Straße Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie in Höhe der Einmündung zur Rheurdter Straße ein Laster erfasste, der von der Repelener Straße nach rechts auf die Rheurdter Straße einbog.

Die Frau aus Duisburg war am Montagvormittag an einer Autobahnabfahrt der A57 mit einem Bus zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde der Pkw der 58-Jährigen in die Böschung neben der Fahrbahn geschleudert.