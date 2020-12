Kriminalität Unbekannter setzt nachts in Moers-Vinn vier Autos in Brand

Moers. Ein Unbekannter hat nachts im Moerser Ortsteil Vinn vier Autos in Brand gesetzt. Bei der Fahndung setzt die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

Ein Unbekannter hat am Freitag kurz nach 23 Uhr im Ortsteil Vinn an der Humboldt- und der Kaiserstraße vier geparkte Pkw in Brand gesetzt. Die Autos, so berichtet die Polizei, wurden schwer beschädigt oder brannten gar vollständig aus. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers verliefen ergebnislos. Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr Moers nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers unter der Rufnummer 02841/1710 entgegen.