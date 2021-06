Polizei Unbekannter setzt geparktes Fahrzeug in Moers in Brand

Moers. Vor einem Einfamilienhaus in Moers parkt ein Pkw. Dann sehen Zeugen, wie sich eine unbekannte Person mit einem brennenden Gegenstand nähert.

Gegen 22.30 Uhr am Samstag brannte auf der Gleiwitzer Straße ein Ford Kuga. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt seit mehreren Stunden auf der Einfahrt zu dem Einfamilienhaus. Der Wagen sei offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt worden, teilt die Polizei am Sonntag mit.

Eine 73-jährige Zeugin sah kurz zuvor eine Person auf der Gleiwitzer Straße, die von der Westerbruchstraße kam und einen brennenden Gegenstand in der Hand hielt. Diesen Gegenstand legte die Person unter den Pkw und entfernte sich. Beschreibung: vermutlich männlich, etwa 1,85 Meter, stabil gebaut, dunkle Kapuzenjacke, weißer Mundschutz, Rucksack. Der ausgebrannte Pkw wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Angaben in der Sache bitte an die Polizei in Moers unter der Rufnummer 02841/1710.

