Unbekannter raubt Getränkemarkt in Kamp-Lintfort aus

Kamp-Lintfort. Ein Unbekannter hat einen Getränkemarkt in Kamp-Lintfort überfallen und ausgeraubt. Die Kassiererin bedrohte er mit einem „schwarzen Gegenstand“.

Ein Unbekannter hat am Freitagabend einen Getränkemarkt in Kamp-Lintfort ausgeraubt.

Gegen 19.40 Uhr betrat der Mann das Geschäft an der Parkstraße. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich die Kassiererin allein in dem Laden auf. Womit genau der Unbekannte die 46-Jährige bedrohte, ist unklar. Er habe, so heißt es auf Nachfrage bei der Polizei, einen „schwarzen Gegenstand“ in der Hand gehabt. Sicher ist, dass er das komplette Bargeld aus der Kasse mitgehen ließ und flüchtete. Seine Beute hielt er dabei offen in den Händen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 18 Jahre alt, schlanke Statur, südländisches Aussehen, schwarzes Haar, dunkle Augen, er sprach akzentfreies Deutsch und war bekleidet mit einem dunkelgrauen Kapuzen-Sweatshirt sowie einer Jogginghose mit weißen seitlichen Streifen. Zudem trug er eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Kamp-Lintfort unter der Rufnummer 02842/934-0

