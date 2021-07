Unbekannter nähert sich Kindern im Zechenpark Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Die Polizei sucht Zeugen zu seltsamen Vorfällen im Zechenpark. Ein Unbekannter soll Fußball spielende Kinder nicht nur angesprochen haben.

Am Montagabend gegen 20 Uhr wurde die Polizei auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht, der sich in den letzten Tagen mehrmals auf dem Gelände der Landesgartenschau zugetragen haben soll. Danach habe sich ein Unbekannter zu Kindern, die in Höhe des alten Förderturms Fußball spielten, gesellt. Der Bier trinkende Mann habe den Kindern dann erzählt, dass er nun ihr Schiedsrichter sei.

Zunächst nichts Bedenkliches

„Bis zu diesem Zeitpunkt erscheint der Sachverhalt noch nicht bedenklich“, teilt die Polizei am Dienstag mit. Seltsam allerdings werde das Geschehen, als eine Zeugin berichtete, dass der Mann die Kinder hin und wieder auch in den Arm nehme. Diese Zeugin führte am Montag Abend die eingesetzten Polizisten zu der genauen Örtlichkeit. Dort konnte der Unbekannte auch aus der Ferne gesehen werden, heißt es weiter. Als er die Einsatzkräfte erblickte, sei er jedoch mit einem E-Scooter vom Gelände geflohen.

Die Polizei beschreibt den Unbekannten als 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, schlanke Figur, Vollbart, Brille. Der Mann trug eine beige-olivgrünes Cap, ein dunkles T-Shirt und dunkle Shorts bekleidet. Offenbar hält sich der Beschriebene häufiger auf dem Gelände des Zechenparks auf. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, 02842/934-0.

