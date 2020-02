Neukirchen-Vluyn. Ein Unbekannter nähert sich in Neukirchen-Vluyn einer 75-jährigen und versucht sie zu küssen. Zum Glück hören Anwohner ihre Hilferufe.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannter bedrängt 75-Jährige Frau in Neukirchen-Vluyn

Eine 75-Jährige wird beim Gassi gehen von einem Unbekannten bedrängt. Zum Glück hören Anwohner die Hilferufe der Frau.

Gegen 6.50 Uhr am Sonntag ging die Frau mit ihrem Hund an der Waldenburger Straße spazieren. Laut Polizeiangaben bemerkte sie einen Unbekannten, der sich ihr näherte, woraufhin sie die Straßenseite wechselte und zum Eingang eines Mehrfamilienhauses ging. Daraufhin kam der Mann frontal auf die Neukirchen-Vluynerin zu, hielt sie an den Armen fest und versuchte sie zu küssen. Sie jedoch drehte sich weg und begann, lauthals um Hilfe zu rufen. Als Nachbarn die Schreie hörten, flüchtete der Täter in Richtung Fürmannstraße. Hierbei verlor er ein Basecape, das Polizeibeamte sicherstellten. Die Frau blieb unverletzt.

Beschreibung des Unbekannten: 25 bis 30 Jahre alt, 1,68 bis 1,75 Meter groß, schmale Figur, südländisches Aussehen, er sprach akzentfrei Deutsch und trug einen Anorak mit Pelz an der Kapuze. Zudem wirkte er sehr sportlich.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn unter 02845 / 3092-0.