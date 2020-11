Brandstiftung Unbekannte zünden in Moers mehrere Mülltonnen an

Moers. In der Nacht zu Mittwoch brannten mehrere Mülltonnen in einem Innenhof an der Unterwallstraße. Zwei Hausfassaden wurden dabei beschädigt.

Die Polizei in Moers ermittelt in einem Fall von Brandstiftung und sucht Zeugen, die etwas dazu sagen können. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr mehrere Mülltonnen mit Altpapier in einem Innenhof an der Unterwallstraße angezündet.

Durch den Brand wurden zwei Hausfassaden beschädigt. Vier Mülltonnen wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Diese dauern derzeit noch an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers unter 02841/1710 , entgegen.